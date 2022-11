Regno Unito: in Scozia gli insegnanti annunciano 16 nuove date di sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande sindacato degli insegnanti della Scozia, The Educational Institute of Scotland (Eis), ha annunciato altre 16 date di sciopero e di chiusura delle scuole, mentre la disputa sulla retribuzione del personale si intensifica. L'emittente britannica "Bbc" segnala che gli scioperi si terranno a gennaio e febbraio del prossimo anno. Il segretario generale dell'Eis, Andrea Bradley, ha affermato che i membri del sindacato sono stati "costretti a intensificare" le misure dopo che il governo ha offerto l'aumento salariale di un massimo del 6,85 per cento per alcuni insegnanti. L'offerta retributiva presentata ai sindacati è stata respinta come "offensiva".(Rel)