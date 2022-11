© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Ucraina: Rosatom lavora su alimentazione di riserva per la centrale nucleare di Zaporizhzhia - Rosatom, azienda pubblica russa attiva nel settore dell'energia nucleare, ha iniziato i lavori per creare una fonte di alimentazione di riserva per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha riferito la società russa sul proprio canale Telegram. "Tenendo conto dell'enorme importanza della riserva di energia per la sicurezza nucleare della centrale di Zaporizhzhia, soprattutto in inverno, abbiamo deciso, nonostante l'immediata minaccia alla vita del personale impegnato in questi lavori, di iniziare a ripristinare l'impianto di distribuzione aperto della centrale", si legge nel comunicato. (segue) (Res)