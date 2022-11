© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Migranti: ministro Esteri tunisino chiede un nuovo approccio per flussi dal Sahel all’Europa - È necessario adottare un nuovo approccio nella lotta all’immigrazione irregolare dai Paesi del Sahel all’Europa, un fenomeno che ha ripercussioni anche sui Paesi di transito, Tunisia inclusa. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri tunisino, Othman Jerandi, durante un incontro con la rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela del Re, ricevuta ieri a Tunisi. Come riferito dal ministero degli Esteri tunisino sulla propria pagina Facebook, Jerandi ha sottolineato la necessità per l’Europa e le diverse organizzazioni umanitarie coinvolte di adottare un nuovo approccio che vada oltre le dimensioni della sicurezza e del ricollocamento nei Paesi di transito e che si basi sui principi di solidarietà e di pari sviluppo tra i Paesi interessati, come già affermato in precedenza dal presidente tunisino Kais Saied. Il ministro ha sottolineato la necessità di sforzi congiunti africani ed europei per stabilire sicurezza e pace nella regione del Sahel e per trovare soluzioni globali al fenomeno del terrorismo, affrontandone i problemi alla radice quali povertà, emarginazione ed insicurezza alimentare. (segue) (Res)