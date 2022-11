I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: arrestate quattro persone sospettate di terrorismo, inclusi due studenti - Il pubblico ministero del Tribunale di primo grado di Manouba, in Tunisia, ha disposto ieri la custodia cautelare in carcere per quattro persone, tra cui due studenti, sospettati di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Lo ha riferito l'agenzia di stampa tunisina ufficiale "Tap" citando una fonte della sicurezza. Un altro studente è stato invece rimesso in libertà. L’indagine è scattata dopo la segnalazione sul comportamento sospetto di alcuni studenti in uno dei licei della regione di Tebourba. Gli inquirenti hanno scoperto che i ragazzi erano in contatto con una persona nota alle forze dell’ordine per l’appartenenza ad un'organizzazione estremista. Quest’ultima era solita comunicare con molti studenti, ma anche cittadini di altri Paesi, utilizzando una serie di applicazioni come Telegram e WhatsApp, pubblicando “post ed idee di orientamento estremista” su gruppi chiusi. (segue) (Res)