I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Algeria: sette ministri rispondono a interrogazione presso l’Assemblea nazionale del popolo - L'Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento dell’Algeria, ha tenuto ieri una sessione plenaria dedicata a 32 interrogazioni rivolte a sette ministri dell’esecutivo. In questa occasione, il ministro della Giustizia, Abderrachid Tabi ha annunciato l’elaborazione di 767 casi relativi a reati di furto e contrabbando nel corso dello scorso anno e del primo trimestre del 2022. Alla domanda sul possibile reinserimento della pena di morte per reati come l'omicidio volontario, Tabi ha ricordato che l'Algeria aveva deciso, nel 1993, di “sospendere l'applicazione di tale pena per rispettare i suoi impegni internazionali”. “Gli autori di reati considerati pericolosi non saranno interessati ai provvedimenti di grazia”, ha spiegato il ministro della Giustizia, in riferimento alle persone accusate di sequestro di persona, corruzione, appropriazione indebita e sperpero di fondi pubblici. (segue) (Res)