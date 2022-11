© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Cina: ministro Esteri riceve ambasciatore Jianguo, focus su vertice arabo-cinese - Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Othman Jerandi, ha ricevuto l’ambasciatore di Cina a Tunisi, Zhang Jianguo per discutere dei preparativi per il primo vertice tra Paesi arabi e la Cina che si terrà a Riad, in Arabia Saudita, il prossimo 9 dicembre. Lo ha riferito il ministero tunisino in un comunicato pubblicato oggi affermando che le due parti hanno chiarito che questo vertice "rappresenterà un salto di qualità nel corso dei rapporti di cooperazione arabo-cinese grazie ai progetti, le iniziative e le opportunità di investimento e sviluppo di cooperazione economica tra la Cina e i Paesi arabi". Il capo della diplomazia tunisina ha affermato la volontà della Tunisia di contribuire attivamente a tutti i quadri di cooperazione e partenariato con la Cina e la sua adesione all'azione multilaterale per rafforzare le relazioni. Jerandi ha elogiato "il livello raggiunto dalle relazioni di cooperazione tra i due Paesi in vari campi, e la volontà della Tunisia di rafforzarle ulteriormente a livelli bilaterale e multilaterale". (Res)