I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: caccia all'uomo per catturare autori attentati a Gerusalemme - Le forze di sicurezza israeliane hanno dato il via a una caccia all’uomo per catturare gli autori del duplice attentato avvenuto lo scorso 23 novembre a Gerusalemme e nei pressi dell’insediamento ebraico di Ramot, a nord della città. L’attentato ha provocato la morte di un adolescente di 16 anni e 22 feriti. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, la polizia ha affermato che gli agenti delle forze dell'ordine, insieme al servizio di intelligence interno Shin Bet, stanno cercando "chiunque fosse coinvolto" nell'attacco terroristico, precisando che immediatamente dopo le esplosioni è stato ordinato di aumentare il numero di agenti in tutta Gerusalemme, specialmente nelle aree affollate per dare "un senso di sicurezza a tutti i residenti e visitatori della città". Il comandante della polizia dello Stato di Israele, Kobi Shabtai, ha visitato oggi il centro di Gerusalemme, accompagnato dal capo della polizia locale Doron Turgeman. Shabtai è stato informato sul "vasto dispiegamento e sulla maggiore preparazione" delle forze di sicurezza. (segue) (Res)