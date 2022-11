I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar 2022: l’Iran batte a sorpresa il Galles per due reti a zero - La nazionale di calcio dell’Iran ha sconfitto per due reti a zero il Galles nella seconda partita del girone del Gruppo B ai Mondiali Fifa 2022 in corso in Qatar. I giocatori dell’Iran erano reduci dalla pesante sconfitta per 6 a 2 subita contro l’Inghilterra lo scorso 21 novembre nella partita di esordio. La partita ha visto l’Iran più volte mettere in difficoltà i gallesi, con un gol annullato nel primo tempo segnato da Ali Gholizadeh per fuori gioco. Nella ripresa, l’Iran ha sfiorato più volte il gol, per poi imporsi nel recupero del secondo tempo con le due reti segnate rispettivamente da Rouzbeh Cheshmi e Ramin Rezaeian, complice anche l’espulsione del portiere gallese Wayne Hennessey all’86esimo minuto. Prima dell’inizio della partita di oggi, giocata all’Ahmad bin Ali Stadium di Doha, i giocatori della nazionale dell’Iran hanno cantato l’inno, a differenza della gara contro l’Inghilterra quando i calciatori iraniani erano rimasti in silenzio in segno di solidarietà con le proteste in corso nel Paese ormai da metà settembre, le più vaste dalla nascita della Repubblica islamica nel 1979, scoppiate a seguito della morte della 22enne curda, Mahsa Amini, avvenuta il 16 settembre scorso dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana. Sugli spalti, oltre alle migliaia di sostenitori della squadra, fortemente criticata nei giorni scorsi per la sconfitta subita contro gli inglesi, alcuni tifosi hanno mostrato slogan a favore delle proteste, nonostante i sequestri di magliette e striscioni effettuati dalla polizia del Qatar al di fuori dello stadio. In rete è stata diffusa un’immagine di una donna che mostra una maglietta da calcio della nazionale con scritto “Mahsa Amini 22”. (segue) (Res)