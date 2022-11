© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Meghalaya-Assam, proteste dopo sparatoria al confine - Shillong, capitale dello Stato indiano del Meghalaya, è stata teatro di proteste ieri, in seguito alla sparatoria del 22 novembre al confine con l’Assam in cui sono morte sei persone, cinque delle quali del Meghalaya, oltre a una guardia forestale assamese. Una veglia per i morti si è trasformata in una contestazione nella quale, secondo quanto riferito dalla polizia locale, sono state ferite sette persone, tra cui quattro agenti, e danneggiate proprietà della polizia. Il governo statale ha prorogato di altre 48 ore il blocco di internet imposto in sette distretti (West Jaintia Hills, East Jaintia Hills, East Khasi Hills, Ri-Bhoi, Eastern West Khasi Hills, West Khasi Hills e South West Khasi Hills). Inoltre, il capo dell’esecutivo statale, Conrad Sangma, ha avuto un incontro a Nuova Delhi col ministro dell’Interno del governo centrale, Amit Shah. La sparatoria è avvenuta presso Mukroh, nel distretto assamese di West Karbi Anglong. Secondo le prime ricostruzioni la violenza si sarebbe scatenata in seguito al blocco di un camion sospettato di trasportare legname di contrabbando. Sia in Assam sia in Meghalaya sono state aperte inchieste sull’incidente, accaduto in un momento delicato per i due Stati, che stanno cercando di completare un accordo sul confine. (segue) (Res)