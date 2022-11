© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: il ministro francese Lecornu domani in India, in agenda incontro con omologo Singh - Il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, sarà da domani al prossimo 28 novembre in visita in India, dove vedrà l’omologo Rajnath Singh, con il quale co-presiederà il quarto Dialogo annuale di difesa. Lo rende noto il ministero della Difesa di Nuova Delhi, secondo cui Lecornu avrà anche incontri con il ministro degli Esteri Subrahmanyam Jaishankar e con il consigliere per la sicurezza nazionale Ajit Doval. In programma, inoltre, una visita al quartier generale del comando meridionale della Marina militare indiana a Kochi, dove il ministro francese potrà visionare la prima portaerei realizzata a livello nazionale, la Ins Vikrant. Si tratta della prima visita di Lecornu in India da ministro della Difesa. (segue) (Res)