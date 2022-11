© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia-Malesia: colloquio telefonico Widodo-Anwar, leader auspicano rafforzamento relazioni - Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, in un colloquio telefonico, si è congratulato con Anwar Ibrahim, nuovo primo ministro della Malesia. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio presidenziale. Secondo la nota, Anwar è una figura conosciuta e rispettata in Indonesia e sotto la sua guida i due Paesi rafforzeranno le buone relazioni. “Spero che potremo incontrarci nel prossimo futuro per discutere di come rafforzare le nostre relazioni bilaterali, che si tratti dell'economia, delle questioni di frontiera o dei servizi di protezione dei cittadini”, ha auspicato Widodo. L’interlocutore ha condiviso l’auspicio e ringraziato, assicurando la sua amicizia all’Indonesia. (Res)