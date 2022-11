I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Argentina, governo annuncia prossima legge su incentivi a sviluppo produzione Gnl - Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha detto che il governo presenterà nei prossimi mesi un progetto di legge per stimolare investimenti utili a sfruttare le enormi riserve di gas. “Puntiamo a fare in modo che il settore (del gas naturale liquefatto, Gnl) diventi il secondo motore delle esportazioni nell’economia argentina dei prossimi cinque anni”, ha detto Massa a una platea di imprenditori del Consiglio interamericano della produzione. Un disegno di legge che sarà trasmesso al Parlamento nei primi mesi del 2023, completo dei decreti che renderanno operativa la legge. Gli imprenditori hanno chiesto da parte loro garanzie sugli impegni che prenderà il governo in materia di esportazioni, di incentivi e di accesso al mercato delle divise, quest'ultimo attualmente oggetto di numerose restrizioni. Lo sviluppo della produzione e delle esportazioni di gas, con l'impennata della domanda energetica globale a seguito della guerra in Ucraina, è peraltro una delle carte su cui scommette il governo per uscire dalla crisi del debito. (segue) (Res)