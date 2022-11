© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane stabile il numero di nuovi positivi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nella Regione Veneto che secondo quando trasmesso dal bollettino quotidiano si attesta a 5.214 pazienti in isolamento. Con essi sono stati inoltre registrati sette decessi. Anche negli ospedali, nei reparti meno gravi sono ricoverati 1.336 (+50) pazienti mentre in terapia intensiva 52 (uno in meno). (Rev)