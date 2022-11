Natale: piano Mobilità Roma, sconto 50 per cento su taxi per tutti, gratis per disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsto lo sconto del 50 per cento su Taxi e Ncc a tutti i residenti maggiorenni nel periodo dal primo al 31 dicembre a Roma e lo sconto del 100 per cento per cittadini con disabilità. È quanto prevede il piano della mobilità redatto dal Campidoglio per il periodo natalizio. Ciascun utente che si registrerà sul sito dedicato potrà scaricare buoni e pagherà il 50 per cento della corsa, fino a un massimo di 20 corse o di 400 euro cadauno. (Rer)