Scuola: Tar Lazio, a Roma disabili paritarie discriminati su assistenza, Pd "provvederemo" (5)

- “Gli studenti disabili hanno tutti gli stessi diritti: il Tar ha annullato il Regolamento sul Servizio educativo per gli alunni con disabilità di Roma Capitale, dando ragione ai cittadini", affermano la capogruppo del Movimento 5 stelle in Campidoglio, Linda Meleo, e Dario Quattromani e Marina Battisti, i consiglieri del Municipio Roma III, territorio dal quale è partito il ricorso delle famiglie. Dello stesso parere il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis, secondo cui questo episodio costituisce un “ennesimo scivolone del Campidoglio”, creando “una preoccupante lacuna che rischia di avere pesanti ricadute sul futuro di un servizio essenziale per tanti bambini di Roma e per le loro famiglie e che potrebbe avere ripercussioni anche sugli stessi lavoratori Oepac, i quali svolgono un ruolo fondamentale all'interno delle scuole”. (segue) (Rer)