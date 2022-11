Abruzzo: Fina (Pd), giusta azione di protesta di opposizione in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una giusta ed efficace azione quella portata avanti dal Partito democratico e dall'intera opposizione ieri in Consiglio regionale. La Giunta e la maggioranza di destra hanno toccato il fondo, raggiungendo la massima divaricazione possibile tra le esigenze dei cittadini e quelle di casta e di partito". Lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese commentando il significato dei lavori del Consiglio regionale aggiornati ieri sera alla settimana prossima dopo una lunga giornata di tensioni e polemiche. Fina sottolinea che "è giusto quindi bloccare l'azione di chi non si cura nemmeno con un euro di sostegno del caro energia che è l'emergenza che devono affrontare famiglie ed imprese, e preferisce dedicarsi alla volgare distribuzione a pioggia, per esigenze elettorali, di fondi che invece sarebbero potuti andare a beneficio di chi ne aveva bisogno, per le reali necessità e priorità dei cittadini. E' giusto opporsi con tutti i mezzi a disposizione a chi in questa distribuzione dei fondi continua a ignorare l'allarme, che è persino di civiltà, per la penuria di risorse per i soggetti fragili nell'ambito del bando 'Vita Indipendente'. Un atteggiamento tanto più grave, da parte del governo e della maggioranza regionali, se si considera che il Pd aveva prospettato, attraverso la presentazione di emendamenti dotati di copertura finanziaria, proposte e soluzioni sia per l'emergenza bollette che per Vita indipendente".(Gru)