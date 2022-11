Migranti: Schinas, potremmo sostenere un codice di condotta per le Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione di un codice di condotta per le Ong potrebbe essere discussa a livello europeo. Lo ha detto Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, al suo arrivo al consiglio straordinario Affari interni di Bruxelles. "Penso che la questione non sia fuori discussione", ha detto. "Dobbiamo lavorare con le Ong, ma in modo ordinato, in modo da rispettare anche i nostri Stati membri e strutturare le operazioni di ricerca e salvataggio in un metodo costruttivo", ha aggiunto. "Se questo richiede un quadro più strutturato, come un codice di condotta, lo sosterremo", ha concluso Schinas. (Beb)