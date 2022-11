Roma: Corbucci (Pd), legittima direttiva residenze per occupanti in condizione fragilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione di Roma Capitale, Riccardo Corbucci, del Partito democratico, in una nota, dichiara: "Eravamo certi che il Prefetto avrebbe riconosciuto la legittimità della direttiva del sindaco Gualtieri sulle residenze per chi ha occupato una casa e versa però in condizione di fragilità. La direttiva del Sindaco - spiega Corbucci - applica pienamente il decreto Renzi-Lupi, utilizzando la deroga già prevista all'interno della legge e destinata appunto soltanto alle categorie cosiddette fragili. Anziani con malattie croniche, minori a rischio e disabili. È importante - sottolinea il presidente della commissione Roma Capitale - che la prefettura affianchi il Comune in questo atto di umanità, che non legittima alcuna illegalità visto che gli occupanti rimarranno tali, ma che garantisce i servizi minimi di sopravvivenza. Grazie alla residenza infatti si può scegliere il medico di base, allacciare delle utenze e persino aprire un conto in banca che è il primo passo per cercare di raggiungere una vita dignitosa ed ottenere ad esempio strumenti di sostengo da parte dello Stato quali il reddito di cittadinanza o i sussidi. Per settimane le forze del centrodestra hanno fatto la guerra a persone in stato di povertà e alle persone più fragili, strumentalizzando una direttiva che si inserisce pienamente nella normativa attuale. Nelle prossime settimane l'assessore al decentramento Andrea Catarci firmerà la circolare destinata alle anagrafi per rendere pienamente esecutiva la direttiva", conclude Corbucci. (Com)