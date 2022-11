Violenza donne: Capone (Ugl), serve maggiore sensibilizzazione a partire dalle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per combattere l'atroce fenomeno sociale del femminicidio. Quest'anno sono stati 104 i femminicidi in Italia, di cui 88 in famiglia. È necessario promuovere una maggiore sensibilizzazione culturale all'interno delle famiglie, iniziando dalle scuole per educare i più giovani ai valori della non violenza e del rispetto delle donne". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.