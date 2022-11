Fvg: assessore Lavoro, martedì 29 convocato tavolo ministero su Wartsila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della richiesta avanzata dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il tavolo Wartsila è stato convocato per martedì prossimo, 29 novembre, nella sede del ministero delle Imprese e del made in Italy a Roma. Ne dà notizia l'assessore al Lavoro Alessia Rosolen, che parteciperà all'incontro in rappresentanza dell'amministrazione regionale. Rosolen ha ribadito "la priorità di mantenere costante e attivo il presidio istituzionale sulla situazione dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, con l'obiettivo di definire strategicamente il percorso di reindustrializzazione garantendo i posti di lavoro". (Frt)