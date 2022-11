Violenza donne: a Roma più illuminazione notturna per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare l'illuminazione pubblica nei territori dei Municipi di Roma per consentire a tutte le donne e le ragazze, ma anche a tutti i cittadini, per poter girare liberamente. Questo l'obiettivo della lettera d'intenti firmata questa mattina nella sede del Municipio Roma I Centro, in occasione del 25 novembre Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, dall'assessora capitolina ai lavori pubblici, Ornella Segnalini, dalla presidente del Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi, dalla Presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello, da Ludovica Tranquilli, assessora alle Politiche Giovanili del Municipio Roma IX e dalla presidente del XIII Municipio, Sabrina Giuseppetti. I Municipi coinvolti e il Comune di Roma lavoreranno, dunque, per promuovere azioni concrete che siano mirate all'aumento di sicurezza sul territorio. E il primo fattore di sicurezza individuato è stato quello dell'illuminazione pubblica finalizzata a far percorrere le strade quando viene buio in sicurezza. Le strade interessate dal potenziamento dell'illuminazione saranno individuate successivamente. (segue) (Com)