Violenza donne: a Roma più illuminazione notturna per sicurezza (2)

- "Un adeguato livello di illuminazione si garantisce con la tempestiva sostituzione delle lampade non funzionanti, con la verifica dei livelli di illuminamento e con l'eventuale aumento di potenza dei corpi illuminanti. È un'azione concreta che riteniamo molto importante e siamo contente che un'iniziativa partita dal nostro territorio abbia coinvolto altri Municipi e abbia trovato l'importante collaborazione dell'assessora capitolina ai lavori pubblici, Ornella Segnalini", spiega Bonaccorsi. La lettera d'intenti chiede alle parti di impegnarsi, attraverso il gestore del servizio di pubblica illuminazione, a effettuare una ricognizione nel territorio del I Municipio al fine di individuare le aree potenzialmente pericolose e ad intervenire prontamente, ognuno per le proprie competenze. (segue) (Com)