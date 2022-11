Violenza donne: a Roma più illuminazione notturna per sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho accolto con grande entusiasmo l'iniziativa della presidente Bonaccorsi - commenta l'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini - le nostre strade in alcuni punti necessitano di una maggiore illuminazione e per questo ho preso l'impegno di verificare e rendere operative le soluzioni più adeguate. Il tema della violenza di genere va affrontato su più piani e sicuramente tra le politiche di contrasto non può mancare la sicurezza. Iniziamo dal 25 novembre cogliendo l'occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per rendere un servizio alla comunità continuativo e duraturo. Un'iniziativa- conclude Segnalini - che vogliamo estendere a tutti i Municipi di Roma, per rendere la nostra città sicura e vivibile per tutte e tutti". (Com)