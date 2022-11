Libano: patriarca Rai a Roma per preparativi Assemblea sinodale Chiese Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, è giunto oggi a Roma per prendere parte ai preparativi dell’Assemblea sinodale delle Chiese del Medio Oriente a livello continentale, che si terrà dal 12 al 18 febbraio 2023 in Libano, nella località di Betania Harissa. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, il cardinale, atterrato presso l'aeroporto di Fiumicino, è stato accompagnato da una delegazione che comprende, tra gli altri, il segretario generale del Consiglio dei patriarchi cattolici d'Oriente, monsignor Khalil Alwan. Nel corso della visita, Rai incontrerà anche diversi parroci durante una Messa che celebrerà domenica 27 novembre presso la chiesa di San Maron dell'Istituto maronita. Per l’evento di febbraio, invece, sono attesi rappresentanti del clero dei Paesi arabi e di sette Chiese cattoliche orientali.(Lib)