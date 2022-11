Repubblica Centrafricana: attacco armato, ucciso un casco blu marocchino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un casco blu di nazionalità marocchina è morto in un attacco contro un contingente delle Nazioni Unite che stava mettendo in sicurezza il perimetro dell'aerodromo di Obo, nel sud-est della Repubblica Centrafricana, in vista di un atterraggio. Lo rende noto la Missione delle Nazioni Unite in Repubblica Centrafricana (Minusca) in un comunicato, precisando che l'attacco è avvenuto. "La Minusca condanna questo attacco e ha aperto un'inchiesta sulle circostanze esatte in cui è avvenuto", conclude la nota.(Res)