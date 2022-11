Iran: forze sicurezza aprono il fuoco sui manifestanti nel Sistan e Balochistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza iraniane hanno nuovamente aperto il fuoco sui manifestanti nella città di Zahedan, nella provincia a maggioranza sunnita del Sistan e Balochistan, situata al confine con Afghanistan e Pakistan, secondo quanto riferito dalla organizzazione non governativa con sede a Londra, Baloch Activists Campaign (Bac). Al momento non è chiaro il bilancio di morti e feriti. Le proteste odierne sono iniziate dopo la preghiera del venerdì, a seguito dell’appello lanciato dal religioso sunnita di etnia beluci, Molavi Abdolhamid, che ha ha nuovamente chiesto la fine della repressione delle manifestazioni. "La protesta del popolo ha dimostrato che le politiche degli ultimi 43 anni sono giunte a un vicolo cieco", ha affermato il religioso in un messaggio sul suo sito web. Diversi account sui social media di attivisti e gruppi per i diritti umani hanno diffuso video di centinaia di persone che marciano nella capitale regionale Zahedan, gridando slogan contro la guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, la milizia paramilitare basij e i Guardiani della rivoluzione iraniana, scandendo lo slogan “Curdi e beluci sono fratelli”, in riferimento alla repressione in corso nella regione settentrionali dell’Iran a maggioranza curda. Secondo l’agenzia di stampa degli attivisti iraniani, “Human Rights Activists News Agency” (Hrana) proteste sono state organizzate anche nelle città di Khash e Saravan, sempre nella provincia del Sistan e Balochistan. (segue) (Res)