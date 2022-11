Iran: forze sicurezza aprono il fuoco sui manifestanti nel Sistan e Balochistan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakpour ha affermato che “in seguito ai movimenti dei gruppi terroristici separatisti anti-iraniani nel nord-ovest del Paese, le forze di terra dei Guardiani della rivoluzione stanno rafforzando le aree di confine avvalendosi della collaborazione della zelante popolazione locale”. Secondo quanto riferisce l’emittente vicina all’opposizione iraniana “Iran International”, i Guardiani della rivoluzione hanno dispiegato un ingente apparato di sicurezza nelle province a maggioranza curda per contrastare le proteste in corso da metà settembre contro la morte della 22enne Mahsa Amini, originaria di Saqez, nel Kurdistan iraniano, e deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato male il velo. Secondo le stime dell’Ong curda Hengaw, almeno 12 persone sono rimaste uccise negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza dal 16 novembre nelle provincie curde. (segue) (Res)