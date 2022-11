Iran: forze sicurezza aprono il fuoco sui manifestanti nel Sistan e Balochistan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 novembre, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha invitato l'Iran a porre fine "all'uso non necessario e sproporzionato della forza" contro i manifestanti, sottolineando che circa 14.000 persone sono state arrestate finora dall’inizio delle manifestazioni contro il regime a metà settembre. "L'uso non necessario e sproporzionato della forza deve finire. I vecchi modi e la mentalità da fortezza assediata di chi è al potere semplicemente non funzionano. Anzi, peggiorano solo la situazione", ha detto il commissario Onu parlando durante una riunione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sull'Iran. Volker Turk ha inoltre espresso la sua preoccupazione per l’aumento delle esecuzioni nella Repubblica islamica iraniana. (segue) (Res)