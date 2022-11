Iran: forze sicurezza aprono il fuoco sui manifestanti nel Sistan e Balochistan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Onu per i diritti umani ha votato ieri una risoluzione che istituisce uno speciale meccanismo investigativo per le violazioni dei diritti umani in Iran. La risoluzione è stata approvata con 25 voti favorevoli, 6 contrari, 16 astenuti. Si sono espressi contro la mozione Cina, Cuba, Eritrea, Pakistan e Venezuela. Si sono astenuti Bolivia, Brasile, Camerun, India, Indonesia, Kazakhstan, Malawi, Malesia, Mauritania, Namibia, Qatar, Senegal, Sudan, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan. Hanno votato a favore, Argentina, Benin, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Germania, Honduras, Giappone, Libia, Lituania, Lussemburgo, Isole Marshall, Messico, Montenegro, Nepal, Paesi Bassi, Paraguay, Polonia, Corea del Sud, Somalia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti. (Res)