Pnrr: Upb, oltre 3.400 Comuni con grave carenza di asili nido non hanno partecipato a bandi

- I Comuni hanno mostrato un minore interesse per la realizzazione degli asili nido, di cui si registra una minore offerta, e concentrato l'attenzione sulle scuole dell'infanzia, che invece sono già ampiamente diffuse e coprono la quasi totalità dei potenziali utenti. Poco più di 3.400 Comuni con una grave carenza di asili nido (tasso di copertura compreso tra 0 e 11 per cento) non hanno partecipato ai bandi Pnrr. È quanto emerge dal focus “Piano asili nido e scuole dell’infanzia: prime evidenze dall’analisi delle graduatorie” dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). In circa la metà dei casi la scelta di non partecipare potrebbe essere giustificata dal fatto che il numero di bambini è talmente ridotto da non richiedere la creazione di asili nido (questa spiegazione vale soprattutto per i Comuni montani e nelle aree interne delle grandi isole). All'altra metà dei Comuni che non hanno partecipato ai bandi – quelli con un numero di bambini che invece imporrebbe di creare nuovi asili nido – l'unica alternativa per rispettare il Leps è attivare forme di collaborazione con i Comuni confinanti. L'investimento previsto dal Pnrr – specifica l’Upb – per asili nido, scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia è pari a 4,6 miliardi. Di questa cifra, sono stati messi a bando fra gli Enti territoriali 3,7 miliardi, a cui si sono aggiunti 109 milioni stanziati dal Ministero dell'Istruzione. Una volta espletati i bandi, le risorse a oggi assegnate ammontano complessivamente a 3,480 miliardi. Rimangono quindi da assegnare 329 milioni. (segue) (Rin)