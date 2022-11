Pnrr: Upb, oltre 3.400 Comuni con grave carenza di asili nido non hanno partecipato a bandi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle stime Upb-Irpet e ipotizzando che tutti i progetti siano già disponibili, per rispettare il milestone sui contratti entro i tempi stabiliti la pubblicazione dei bandi/avvisi per l'aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti territoriali dovrebbe avvenire entro la fine del 2022. A oggi, tuttavia, si stanno ancora definendo le convenzioni tra il ministero dell'Istruzione e gli Enti territoriali per l'avvio della fase di realizzazione dell'opera e parte degli importi è ancora da assegnare. Il raggiungimento del milestone sembra quindi subordinato a un'accelerazione dei tempi necessari a concludere la fase di affidamento. Potrebbe essere utile avvalersi delle procedure semplificate introdotte temporaneamente per i progetti che rientrano nel Pnrr, la cui logica dovrebbe essere mantenuta nel futuro nuovo Codice degli appalti. Dalle stime – conclude l’Upb – emerge che con i fondi del Pnrr tutte le Regioni del Centro-Nord potrebbero colmare e, spesso, superare il divario tra i posti attualmente disponibili e quelli necessari al raggiungimento del Leps. Nelle regioni del Mezzogiorno, invece, lo scenario è più eterogeno: alcune regioni supererebbero (Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna) o raggiungerebbero (Calabria e Puglia) il Leps; altre (Campania e Sicilia) non riuscirebbero a colmare il gap dei posti mancanti. (Rin)