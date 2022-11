Regno Unito: aumentano le accuse di bullismo contro il vicepremier Raab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta sulle accuse di bullismo verbale contro il vicepremier e ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab, è stata oggi ampliata per includere una terza denuncia formale da parte di alcuni alti funzionari del dicastero. All'inizio di questa settimana, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha nominato un avvocato per indagare su due denunce contro Raab. Ora, come riporta l'emittente britannica "Bbc", verrà esaminata anche una nuova affermazione relativa al comportamento di Raab durante il suo operato come segretario per la Brexit nel 2018. Raab, sinora, ha negato qualsiasi accusa di bullismo.(Rel)