Sao Tomé e Principe: premier Trovoada denuncia tentativo di golpe

- Un tentativo di colpo di Stato è stato sventato la scorsa notte a Sao Tome e Principe. È quanto annunciato dal primo ministro Patrice Trovoada in un discorso trasmesso questa mattina in diretta televisiva. Secondo la ricostruzione del governo, alcuni individui hanno attaccato il quartier generale dell'esercito poco dopo la mezzanotte e da allora sono scoppiati degli scontri che hanno causato il ferimento di un soldato. L'obiettivo degli assalitori, secondo quanto riferito, era quello di sequestrare armi e consegnarle a persone che si trovavano all'interno di un furgone. L'operazione si è conclusa intorno alle 6 di questa mattina e gli aggressori sono stati arrestati, così come i loro complici, mentre sull'episodio è stata aperta un'inchiesta. Secondo Trovoada, gli autori del tentato golpe sarebbero legati al "Battaglione Buffalo", un gruppo sudafricano di mercenari smantellato nel 1993 da Pretoria che aveva già partecipato a un tentativo di colpo di Stato a Sao Tome e Principe nel 2009. Secondo quanto riferito da "Rfi", finora sono state arrestate almeno sei persone tra cui Delfim Neves, l'ex presidente dell'Assemblea che ha perso il suo incarico lo scorso 11 novembre dopo le elezioni legislative. Tra le menti del tentativo di golpe ci sarebbe anche Arlecio Costa, ex mercenario del battaglione Buffalo, leader di un partito di opposizione già arrestato nel 2009 durante il tentato golpe. (Res)