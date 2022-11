Energia: Scurati (Lega), Regione contro caro bollette, destinati 5,4 milioni a 18 impianti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie a questo importante bando regionale, a fondo perduto, sono stati destinati ben 24 milioni di euro, dei quali oltre 5,4 sono destinati a 18 impianti della provincia di Milano. Gli importi prevedono il finanziamento di opere per un massimo di 350mila euro a impianto a copertura dell'80 per cento dei lavori per la riqualificazione energetica”. Lo dichiara il Consigliere regionale della Lega Silvia Scurati, in merito all’approvazione da parte della Regione Lombardia della graduatoria del bando per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi, natatori e del ghiaccio promosso dall'Assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e dal Sottosegretario con delega allo Sport Antonio Rossi. “Con questa iniziativa si prosegue nel contrasto al caro bollette andando a sostenere i Comuni, i gestori ma anche gli utenti scongiurando l'interruzione dei servizi. Da non sottovalutare - aggiunge Scurati - è anche la valorizzazione stessa degli impianti resi più efficienti e meno energivori. Un esempio virtuoso di come Regione Lombardia sta affrontando concretamente il problema in collaborazione con gli Enti locali”.(Com)