Lituania: vertice sul rafforzamento fianco est della Nato, firmata Dichiarazione congiunta

- I presidenti della Romania, Klaus Iohannis, della Lituania, Gitanas Nauseda, della Lettonia, Egils Levits e della Polonia, Andrzej Duda hanno firmato oggi una Dichiarazione congiunta sulla sicurezza regionale e l'integrazione europea. I quattro presidenti hanno partecipato a Kaunas, in Lituania, al vertice dedicato al rafforzamento del fianco orientale della Nato, a sostegno dell'Ucraina e della Moldova. Attraverso questa dichiarazione, i quattro presidenti hanno concordato di coordinare strettamente i loro sforzi per rafforzare la sicurezza regionale e rafforzare le capacità di difesa. Inoltre, i quattro capi di Stato hanno accolto con favore i significativi risultati conseguiti dall'Ucraina nell'avanzare sulla via dell'integrazione europea ed euro-atlantica e hanno confermato l'impegno assunto a rafforzare gli sforzi congiunti a sostegno dell'integrazione europea della Moldova, accogliendo con favore i progressi compiuti da questo Paese. La dichiarazione sottolinea la disponibilità a collaborare con la Georgia al fine di concedere lo status di Paese candidato non appena saranno affrontate le priorità specificate nel parere della Commissione europea in merito alla domanda di adesione. I quattro presidenti hanno confermato con questa dichiarazione l'impegno assunto a rafforzare gli sforzi congiunti nel sostenere l'integrazione dell'Ucraina nell'Alleanza e l'attuazione degli standard della Nato.(Sts)