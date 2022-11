Roma: Floriana Colella nuovo coordinatore Rea del Municipio VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Floriana Colella è il nuovo coordinatore al Municipio Roma VII per Rivoluzione ecologista animalista. Lo comunica Colella in una nota. L'incarico "prestigioso e impegnativo" è stato ufficializzato nelle scorse ore dal segretario nazionale del partito politico, Gabriella Caramanica che in una nota afferma: "La strutturazione di Rea procede in maniera importante e concreta con la nomina e l'ingresso di numerose persone valide, competenti e professionali. In questa ottica Floriana Colella rappresenta la figura perfetta per coordinare il nostro partito all'interno del Municipio VII , un territorio popoloso e complesso che ingloba, tra le altre, realtà logistiche rilevanti come la zona di San Giovanni e della Tuscolana, dove le problematiche territoriali di certo non mancano e che Rea sta seguendo con grande attenzione. Per Floriana Colella - aggiunge -, donna dalle ottime qualità umane e grande amante degli animali, dunque c'è molto lavoro da fare e sono sicuro che lo svolgerà in maniera autorevole. A lei rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro". (Com)