Usa: Twitter, Musk proporrà un nuovo sistema di verifica con spunte blu, grigie e oro

- Il nuovo amministratore delegato di Twitter, Elon Musk, ha intenzione di proporre un sistema di verifica degli account sulla piattaforma con spunte blu per gli individui, oro per le compagnie e grigie per i politici. Lo ha twittato oggi lo stesso imprenditore statunitense, che aveva precedentemente ritirato il piano di offrire la “spunta blu” agli utenti al costo di 8 dollari al mese a seguito delle polemiche suscitate dalla proposta. Questa, aveva spiegato lunedì lo stesso Musk, non sarà più avanzata fino a quando Twitter non avrà “un’alta capacità di fermare i furti d’identità”. “Tutti gli account verificati saranno autenticati manualmente. È doloroso, ma necessario”, ha scritto oggi il fondatore di Tesla e SpaceX, che punta ad attivare il nuovo sistema entro venerdì 2 dicembre. (segue) (Was)