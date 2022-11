Usa: Twitter, Musk proporrà un nuovo sistema di verifica con spunte blu, grigie e oro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti gli account verificati e gestiti da esseri umani avranno la stessa spunta blu, dal momento che quello ciò che costituisce pubblica rilevanza è troppo soggettivo. Gli individui possono avere un secondo, piccolo logo che mostra la loro appartenenza a un’organizzazione”, ha spiegato Musk rimandando alla prossima settimana “spiegazioni più approfondite”. Il nuovo capo di Twitter non ha tuttavia precisato se il nuovo sistema di autenticazione sarà a pagamento. L’attribuzione di spunte di verifica per 8 dollari al mese è stata uno degli elementi cardine della strategia di Musk per il rilancio della piattaforma social, acquistata il mese scorso per 44 miliardi di dollari. L’imprenditore ha anche ridotto notevolmente i costi dell’azienda, prima licenziando circa metà dei 7.500 dipendenti della società e poi concedendo ai restanti un ultimatum: condizioni di lavoro più dure o liquidazione. (Was)