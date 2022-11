Violenza donne: Malan, Fd'I sempre in prima linea per tutela dignità e diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ribadito ieri dal presidente del Consiglio Meloni, Fratelli d'Italia è sempre stato in prima linea per la tutela della dignità e dei diritti delle donne e contro ogni tipo di violenza. Le linee direttrici sono tre: prevenzione, protezione e certezza della pena per i colpevoli". Lo afferma il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. (Rin)