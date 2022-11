Migranti: Darmanin, se Italia non rispetterà diritto internazionale non riprenderemo ricollocamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a quando l'Italia non rispetterà il diritto internazionale non riprenderemo con i ricollocamenti. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, al suo arrivo al consiglio straordinario Affari interni di Bruxelles. "Ovviamente, se l'Italia non accoglie i barconi, non accetta la legge del mare e del porto più sicuro, non c'è motivo per cui i Paesi che fanno i ricollocamenti, Francia e Germania, debbano essere gli stessi che ricevono i barconi che portano i migranti direttamente dall'Africa o dall'Asia", ha detto. "Finché il Paese che rilocalizza e che riceve le barche sarà lo stesso, non implementeremo i trasferimenti", ha aggiunto. "La nostra volontà quella di riprendere questo meccanismo, perché è l'unico che ci permette di distribuire le difficoltà in tutta Europa e di costringere i Paesi di primo ingresso come l'Italia a creare le frontiere di cui abbiamo bisogno", ha concluso Darmanin. (Beb)