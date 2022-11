Qatar 2022: l’Iran batte a sorpresa il Galles per due reti a zero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dall’emittente britannica “Bbc”, in questi giorni la squadra iraniana avrebbe subito forti pressioni a seguito della sconfitta contro gli inglesi e anche per la posizione di sostegno alle proteste. Infatti, nella conferenza stampa dello scorso 20 novembre, il giorno prima della partita contro l’Inghilterra, il capitano dell’Iran Mehdi Taremi aveva risposto alle domande sulla situazione nel Paese, affermando che la popolazione non era felice e che avrebbe reso omaggio ai manifestanti uccisi. Tuttavia, ieri durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Galles, Taremi si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda sulla situazione nel suo Paese. La prossima partita dell’Iran sarà contro gli Stati Uniti. I due Paesi non hanno rapporti diplomatici dalla Rivoluzione islamica del 1979 e Teheran considera Washington uno dei suoi principali nemici insieme allo Stato di Israele. (Res)