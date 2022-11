Roma: Trombetti (Pd), direttiva sulla casa è legittima e tutela dignità delle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo ha confermato ieri il Prefetto di Roma: la direttiva sulla casa del sindaco Gualtieri è legittima e tutela la dignità delle persone. Un riconoscimento importante che dimostra la validità di questo atto amministrativo che deroga all'art 5 del decreto Renzi-Lupi, una legge che ha impedito, fino ad ora, alle persone che vivono in un'occupazione abitativa di indicare quella come propria residenza. Lo afferma il presidente della Commissione Patrimonio del Campidoglio, Yuri Trombetti del Pd. "A differenza di quello che vogliono le opposizioni, noi vogliamo tutelare le fasce più deboli della popolazione, le persone più povere che hanno il diritto alla residenza, consentendo anche l'allaccio alle utenze di acqua, luce e gas, che finora è avvenuto abusivamente.Ringraziamo il sindaco Gualtieri, l'assessore Zevi e tutta la maggioranza per aver portato avanti questo lavoro paziente e tenace che vuole restituire legalità ad un diritto essenziale che riguarda i soggetti meritevoli di tutela. Tutti si devono sentire cittadini a pieno titolo. Ora andiamo avanti per rendere finalmente operativo il provvedimento", conclude.(Com)