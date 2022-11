Legge Bilancio: Aiello-Guidolin (M5s), da governo disastrose prime misure su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prime misure varate dal governo in materia di lavoro sono disastrose. L'intervento sui cosiddetti fringe benefit che è stato inserito nel decreto Aiuti-quater avrà impatti vicini allo zero per i lavoratori, la modifica al meccanismo di indicizzazione delle pensioni porterà a un taglio degli assegni per 6 miliardi di euro in due anni, quella a Opzione donna secondo alcuni giuristi è incostituzionale. E ancora: Quota 103 sarà estremamente penalizzante per le lavoratrici, la detassazione delle mance per camerieri e baristi è un fuoco di paglia visto che non sono riconosciute dalla legge e il contratto nazionale di lavoro prevede il divieto di accettarle e il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 20 mila euro è un bluff. Dulcis in fundo, la nuova disciplina dei voucher farà dilagare un precariato selvaggio nei settori turistico e agricolo. In campagna elettorale, Giorgia Meloni diceva di essere 'pronta'. Ora abbiamo capito a fare cosa: mettere in ginocchio gli italiani". Lo affermano in una nota Davide Aiello e Barbara Guidolin, capigruppo del Movimento cinque stelle nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato. (Rin)