Violenza donne: Faraone (Azione-Iv) a uomini, è nostra Giornata di doveri contro cultura diffusa

- "Gli uomini sono da sempre impegnati ad occupare tutti gli spazi, togliendo ogni spazio minimo vitale alle donne, nel lavoro, in politica, nello sport, lasciano campo libero soltanto nella giornata in cui invece dovrebbero essere i protagonisti. Protagonisti di riflessioni, autocritica, gesti, perché un femminicidio, la fine della vita di una donna, trova terreno fertile in una società che ragiona in maniera univoca con una concezione proprietaria, gerarchica, padronale. È la cultura diffusa che alimenta i femminicidi, non si tratta di casi isolati di pazzi che improvvisamente perdono la bussola", scrive su Facebook il deputato di Azione-Italia viva, Davide Faraone in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Per questo, cari uomini, prendiamoci questa giornata, è la nostra, la giornata dei nostri doveri. E poi riconsegniamo ciò che non ci appartiene, i tanti diritti che abbiamo sottratto alle donne. E poi, magari, fra qualche anno, spero prima possibile, potremo restituire anche il 25 novembre a ben altri ricordi. Il giorno in cui non avremo più bisogno di 'una Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne', perché vorrà dire che quella violenza l’avremo eliminata, sarà un gran giorno", conclude. (Rin)