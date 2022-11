Violenza donne: Fontana, denunciate e non abbiate paura, noi sempre al vostro fianco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia - ha dichiarato l'assessore Lucchini - finanzia a partire dal 2018, per un ammontare di risorse pari a 350.000 euro, il bando per la promozione di progetti e percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, al fine di promuovere, anche fra le istituzioni scolastiche universitarie, una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, perseguendo una politica di contrasto alla violenza". "In occasione di questa ricorrenza, anche quest'anno, abbiamo voluto che i protagonisti fossero gli studenti delle scuole lombarde, consapevoli - ha aggiunto l'assessore - che la lotta contro la violenza alle donne è prima di tutto una questione culturale. Ringrazio i ragazzi e gli insegnanti per avere aderito con entusiasmo all'iniziativa e per la sensibilità dimostrata verso una tematica così importante. Questo ci fa sperare in un futuro migliore, in cui la violenza di genere possa davvero diventare un retaggio del passato". (Com)