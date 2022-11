Pd: Base riformista, comitato costituente non comprende tutte le sensibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come coordinamento di Base riformista Roma e Lazio "riteniamo che la carta dei valori vigente, su cui si è lavorato per mesi, non possa essere rivisitata da un comitato di 87 soggetti individuati secondo mere logiche di spartizione interna che, oltre tutto, non prende in considerazione importanti figure rappresentative del territorio di Roma e del Lazio, escludendo altresì culture laico-socialiste e una parte del vasto mondo cattolico, solo in parte rappresentato, dando vita a un organismo fondamentalmente pesante e soprattutto sempre più lontano dai valori fondanti del Pd. Non è certo la migliore strategia per affrontare questa fase di rinnovamento". A dichiararlo sono i coordinatori e i dirigenti di Roma e del Lazio di Base Riformista . (Com)