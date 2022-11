Violenza donne: Meleo (M5s), giornata molto partecipata, continuare sensibilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Linda Meleo, capogruppo M5s in Campidoglio, in una nota dichiara: "Fa piacere constatare che, anche quest'anno, la Giornata contro la violenza sulle donne viene vissuta con grande partecipazione e coscienza del problema". "È importante tenere viva la sensibilizzazione su questa battaglia e far sì che le grandi lotte per i diritti, come quelle portate avanti dalle donne iraniane a seguito della morte di Mahsa Amini, non vengano mai dimenticate. Il nome corretto di questa ricorrenza è 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne': e per arrivare a questo obiettivo, l'eliminazione della violenza, serve davvero tutto il nostro impegno", conclude. (Com)