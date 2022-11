Cile: Boric, "non si può tacere" dinanzi a violazioni diritti umani in Nicaragua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'America Latina non può tacere dinanzi alle violazioni dei diritti umani, a partire dalla situazione dei "prigionieri politici" in Nicaragua. Lo ha detto il presidente del Cile, Gabriel Boric, in discorso tenuto giovedì al Senato del Messico, parte della visita ufficiale aperta col bilaterale con l'omologo Andres Manuel Lopez Obrador. "Abbiamo imparato che quando si violano diritti umani nei popoli dell'America latina, non si può tacere. Nel nostro cuore latinoamericano si avverte e palpita la solidarietà che il Messico ha manifestato con noi", ha detto Boric ricordando la "generosa accoglienza" riservata agli esiliati cileni in fuga dal colpo di Stato del 1973. "Non possiamo guardare dall'altro lato, dinanzi alla crisi che si sta vivendo per esempio ad Haiti, dinanzi ai prigionieri politici del Nicaragua" o dinanzi a violazioni dei diritti umani compiute "in qualsiasi paese dell'America latina", ha detto il presidente messicano. (segue) (Mec)