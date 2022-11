Cile: Boric, "non si può tacere" dinanzi a violazioni diritti umani in Nicaragua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric non è nuovo a critiche nei confronti delle possibili violazioni ai diritti civili e alle libertà politiche, pur se commessi da governi della stessa famiglia progressista. A metà mese aveva definito le elezioni amministrative in Nicaragua un processo "privo di libertà" e invitato Managua a ristabilire le "garanzie democratiche" nel Paese. "Domenica si sono tenute elezioni municipali in Nicaragua. Dei 153 comuni 'in gara' (il presidente Daniel) Ortega ne ha vinte 153. Un processo elettorale che si effettua senza libertà, giustizia elettorale affidabile e oppositori incarcerati o proscritti non è una democrazia in nessuna parte del mondo", ha scritto Boric in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il presidente ha anticipato che si impegnerà a livello internazionale per promuovere il ritorno delle garanzie democratiche "proprie di uno Stato di diritto" e insistito sulla necessità che il governo nicaraguense metta fine "a ogni attacco contro gli oppositori". (segue) (Mec)