Cile: Boric, "non si può tacere" dinanzi a violazioni diritti umani in Nicaragua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento di Boric ha riscosso il convinto applauso dalle opposizioni. Un sostegno riflesso nello striscione esposto da un gruppo di senatori, secondo cui "Boric non protegge gli assassini in Nicaragua come 'Amlo'". Il fronte anti governativo critica la decisione del presidente messicano di non condannare apertamente la situazione dei diritti umani a Managua, in nome del principio di "non intervento" negli affari interni di Paesi terzi. Una linea peraltro che il viceministro degli Esteri, Maximiliano Reyes, aveva spiegato in un'intervista concessa ad "Agenzia Nova". Con il Nicaragua, Paese sotto la pressione internazionale per gli spazi ristretti di cui gode l’opposizione in vista delle presidenziali, il “Messico è stato il primo, insieme all’Argentina, a convocare l’ambasciatore. Un gesto che esprime il disaccordo per un’azione di governo, senza interferire nei suoi affari”, puntualizzava Reyes. (segue) (Mec)